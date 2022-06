Los fans no están contentos con Starfield

Aunque el Xbox & Bethesda Showcase consiguió una respuesta positiva por gran parte de la comunidad, hubo algunos que no estuvieron tan contentos con algunas de las revelaciones. Una de estas fue Starfield. Con su primer vistazo oficial a su gameplay, surgieron comentarios de jugadores que no están convencidos por su estilo visual, ni por las ideas de exploración espacial que presenta.

Pese a que lo que se mostró el día de ayer fue un trabajo en proceso, hubo algunas personas que se quejaron ante las pocas caídas de frame rate que vimos en el gameplay. Junto a esto, considerando que es posible explorar por completo miles de planetas, han comenzado a surgir varias preguntas sobre el rendimiento de Starfield al momento de hablar sobre resolución, texturas y dibujo a distancia. Aunque por el momento estos son detalles que no han sido aclarados, y que mejorarán con el paso del tiempo, varios estuvieron inconformes con lo que se mostró.

Sin embargo, el mayor problema de los fans está relacionado con el tipo de juego que nos ofrecerá Bethesda. Durante la presentación, Todd Howard, el director, mencionó que Starfield contará con más de mil planetas que se pueden explorar por completo. Aunque esto emocionó a muchos, también creó una serie de preocupaciones por parte de aquellos que consideran que este título está tomando muchas ideas de No Man’s Sky.

One minute Starfield looks like No Man's Skyrim and the other its just Destiny 3. Man I hate the template gamedesign

Starfield got 1000 planets? One of them shits better have the entirety of Elder Scrolls 6 on it or I’m not playin that shit lmao

— Hatred🎃 (@yoHatred) June 12, 2022