Spider-Man: No Way Home regresa a los cines

Hace ya más de medio año los fans de Marvel fueron testigos de todo un hito en la industria del cine, Spider-Man: No Way Home, película que generó gran emoción en todo el mundo por traer de vuelta villanos icónicos de la franquicia. Sin embargo, algunos se quedaron con ganas de escenas adicionales, razón por la cual se decidió traer el filme de regreso a las salas.

Este anuncio se dio a conocer mediante las redes sociales oficiales de la película, mencionando que llevará el subtítulo adicional de The More Fun Stuff Version. Con material nunca antes visto, así que es posible no encontrarlo en los Blu Ray y DVD edición especial. Una manera enganchante de llevar a los fans al cine una vez más.

You wanted more Spidey and you got it! 🕷🕷🕷 #SpiderManNoWayHome: The More Fun Stuff Version swings into movie theaters in the US and Canada September 2! More countries to be announced soon! pic.twitter.com/4Ux3AwdpfO — Spider-Man: No Way Home (@SpiderManMovie) June 11, 2022

¡Querías más Spidey y lo conseguiste! #SpiderManNoWayHome : ¡La versión More Fun Stuff llega a los cines de EE. UU. y Canadá el 2 de septiembre! ¡Pronto se anunciarán más países!

Vale la pena mencionar que por ahora, el reestreno de Spider-Man: No Way Home solo está contemplado para verse en los cines de Estados Unidos y Canadá el próximo 2 de septiembre. No obstante, recalcan que pronto habrá más países anunciados, así que es muy probable que tarde o temprano México sea uno de los seleccionados para transmitir.

Vía: Sony