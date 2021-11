Logran recrear la demo jugable de Ocarina of Time

La historia de Nintendo está repleta de mitos y leyendas urbanas, y uno de los ejemplos más notorios es posiblemente la demo que tuvo The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Space World de Japón por allá de 1997. Muchos pensamos que jamás se volvería a saber nada de dicha demo, pero unos talentosos modders lograron revivirla parcialmente.

Para lograrlo, estos modders tomaron como fuente parte del ROM de Space World que venía incluido en el cartucho de desarrollador de F-Zero X, así como la infame ‘gigaleak‘. Muchas de las texturas y contenido fueron obtenidas del cartucho de desarrollo, mientras que la gigaleak aportó ‘una cantidad significante de assets que fueron utilizados dentro de este proyecto.’

“Este proyecto busca representar de la manera más precisa la demo de 1997 de Space World de The Legend of Zelda: Ocarine of Time. Debido que este proyecto busca restaurar lo que originalmente era una demo, no puede ser terminada de inicio a fin como el juego completo. En su lugar, puedes elegir tres escenarios que venían incluidos en la demo de Space World, cada uno de ellos mostrando aspectos únicos del gameplay.”

En caso de que no estuvieras enterado, Space World era una convención anual organizada por Nintendo en Japón para demostrar nuevos juegos y hardware. Estuvo presente desde 1989 hasta 2001.

Nota del editor: No hay duda alguna que la comunidad de internet está llena de personas con muchísimo talento. Justo cuando todos pensábamos que este tipo de proyectos desaparecía por completo, sale algún equipo de modders o programadores para probarnos lo contrario y cabe destacar, con muy buenos resultados.

Via: Nintendo Life