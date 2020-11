Llegan nuevas ofertas a PlayStation Store previo al lanzamiento del PS5

El PlayStation 5 finalmente llegará el día de mañana a ciertas regiones del mundo, México incluido, y como ya sabes, este nuevo sistema permitirá disfrutar de casi todos los juegos de PlayStation 4 gracias a la retrocompatibilidad. Dicho lo anterior, Sony ha lanzado un nuevo lote de ofertas en la PlayStation Store, por si todavía hay unos cuantos títulos restantes de PS4 que te queden por jugar.

El increíble Astro Bot Rescue Mission está disponible por tan solo $9.99 USD, mientras que el remake de Shadow of the Colossus lo encuentras por $9.99 USD, y también está Everybody’s Golf por $11.99 USD. La edición GOTY de Bloodborne también está disponible por $15.04 USD, Gran Turismo Sport por $9.99 USD, Gravity Rush Remastered en $9.89$, y Knack 2 en $11.99 USD. Por último, pero no menos importante, Ni no Kuni II: Revenant Kingdom está en $11.99 USD, Civilization VI en $19.79 USD, y What Remains of Edith Finch en $5.99 USD.

Si lo que estás buscando son precios todavía más bajos, entonces está Bound By Flame en $1.99 USD, Everything en $4.49 USD y Tearaway Unfolded en $4.99 USD.

No cabe duda que con el inicio de esta nueva generación, veremos cada vez más y más ofertas en juegos de PS4, y con suerte, no faltará mucho para que el gigante japonés empiece a vender juegos de PS5 a un precio más accesible.

Via: PS Prices