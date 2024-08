Llegan las reseñas de Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club

Para quien no lo tenga en mente, el día de hoy empezaron a salir las reseñas de Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, juego que para sorpresa de muchos, es una franquicia muy desconocida de Nintendo que se tratan de novelas gráficas con toques de misterio y terror. Y a pesar de que la gente podría pensar que este estilo de juego ya no es tan entretenido como en años anteriores, parece totalmente lo contrario, o al menos eso se ha visto en las calificaciones mayormente positivas.

Diferentes medios han comentado tanto las fortalezas como debilidades, hallando que en cuanto a la parte de escritura y personajes, ha fascinado la manera en la cual los personajes interactúan para salvarse de un tipo con una bolsa en la cabeza. Sin embargo, muchos coinciden en que faltan menús un tanto más modernos e interfaces intuitivas, quedándose incluso más atrás que la saga de Ace Attorney, incluso si dicha franquicia no ha tenido novedades en muchos años más allá de las compilaciones.

Sin embargo, hay fanáticos que lo tacharon de perfecto, teniendo opiniones un tanto diferidas.

Acá algunas de ellas:

Vooks: Nada puede prepararte para Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club. Podrías pensar que estás listo, pero no lo estás. Es una aventura vertiginosa que te mantiene en tu asiento desde la escena inicial hasta el final, y Es uno de los mejores juegos que Nintendo haya publicado jamás. Digitally Downloaded: Decir cualquier otra cosa sobre Emio no les haría ningún favor a todos, ya que es un misterio sinuoso y retorcido que es mejor disfrutarlo sin ser revelado. Si jugaron los remakes de los dos primeros títulos de Famicom Detective Club, obtendrán más de la Lo mismo aquí, sólo que con los estándares modernos de escritura. Siliconera: Todo se complementa bien con la excelente pero un poco única narración. Esta historia no es para todos los jugadores de Switch, es un poco oscura a veces, pero es muy gratificante para aquellos a quienes atrae. Eurogamer: Sin embargo, cuando se trata de Emio – The Smiling Man, nos han dado una adaptación fiel de la jugabilidad de la entrega anterior – quizás demasiado fiel, para una serie que tuvo una nueva entrada principal por última vez en 1989 – envuelta dentro de una historia de amor. pérdida y la importancia de reciclar bolsas de papel.

Hasta este momento en la plataforma de Metacritic, el juego cuenta con un 78 total de puntuación, lo cual lo hace un producto aceptable pero tampoco algo que sea muy bueno, por lo que al final los jugadores deberán decidir al momento de probarlo en su consola híbrida. También en Atomix hemos hecho nuestra propia reseña, así que si quieres conocer más a fondo este lanzamiento, te invitamos a checarlo en el siguiente enlace.

Recuerda que Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club estará disponible el 29 de agosto en Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: La verdad no soy muy fan de este tipo de juegos, por lo que lo dejaré pasar para poder ahorrar y comprarme ese Switch Lite de Zelda, el cual por cierto aún no tiene preventa en ninguna tienda en México.