Limited Run Games anuncia increíbles ediciones de colección de No More Heroes I y II

Limited Run Games lo ha vuelto a hacer. El día de hoy, esta compañía reconocida por crear impresionantes ediciones físicas de juegos digitales, han revelado que No More Heroes I y II para Nintendo Switch tendrán unos increíbles paquetes de colección que succionarán hasta el último centavo de tu cartera.

Para celebrar el lanzamiento de No More Heroes III este año, Limited Run Games anunció que los dos primeros títulos de la serie tendrán un par de ediciones físicas. Además de conseguir estos títulos en su formato estándar, podremos comprar ediciones de colección que incluyen los ya clásicos libros de arte, soundtracks y más.

De esta forma, esto es lo que incluye cada edición de colección:

–No More Heroes o No More Heroes II: Desperate Struggle con un manual a todo color y arte en el interior.

-Caja de lujo con arte que se conecta entre los dos juegos.

-Soundtrack de No More Heroes o No More Heroes II: Desperate Struggle.

-Póster reversible de 18 x 24 pulgadas.

-Libro de arte con una entrevista exclusiva con los desarrolladores.

-SteelBook de No More Heroes o No More Heroes II: Desperate Struggle para Nintendo Switch.

Las pre-órdenes comenzarán el próximo 12 de marzo, y terminará el 11 de abril. El juego físico, ya sea No More Heroes o No More Heroes II: Desperate Struggle, en su versión estándar tiene un precio de $34.99 dólares. Por otro lado, las ediciones de colección cuestan $69.99 dólares cada una. Por último, hay un paquete de $139.99 dólares, el cual incluye las dos ediciones de colección y una réplica de la bandera de Santa Destroy.

Te recordamos que el envío de Limited Run Games siempre llega a tardar varios meses, y el cobro es inmediato, así que es mejor que evalúes esto antes de realizar la compra. Por otro lado, No More Heroes y No More Heroes II: Desperate Struggle ya están disponibles en la eShop del Nintendo Switch, y se espera que No More Heroes III esté disponible el próximo 27 de agosto de 2021.

Vía: Limited Run Games