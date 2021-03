It Takes Two no tendrá coleccionables, confirma el director del juego

Nos encontramos a solo unas semanas del lanzamiento de It Takes Two. De esta forma, Josef Fares, el director de este título, ha revelado nueva información sobre esta entrega. En esta ocasión, el responsable de juegos como A Way Out, ha mencionado que su siguiente título no tendrá coleccionables, y la razón detrás de esta decisión.

Durante una entrevista con Game Revolution, Fares mencionó que It Takes Two no tendrá algún tipo de coleccionable, ya que las estadísticas muestran que no muchas personas obtienen estos objetos especiales en otros juegos. Esto fue lo que comentó:

“Hay un montón de cosas por descubrir, pero no coleccionables y esas mi***as. No queremos eso. Debemos de ser cuidadosos con esto, porque el problema de la rejugabilidad es que los datos muestran que la gente ni siquiera termina los juegos ¿Quién vuelve a jugar un juego? La gente ni siquiera termina sus juegos. Siempre nos hacen esta pregunta. El por qué, no lo entiendo. La gente no vuelve a jugar a los juegos”.

De esta forma, parece que Hazelight, los desarrolladores decidieron ocupar los recursos necesarios para introducir coleccionables y emplearlos en otros aspectos del juego. Sin embargo, esto no quiere decir que It Takes Two carezca de contenido adicional, todo lo contrario, ya que podemos encontrar diferentes minijuegos a lo largo de diferentes niveles.

It Takes Two llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 26 de marzo. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro preview de este título. De igual forma, esto es lo que más le gusta a Josef Fares sobre la nueva generación.

Vía: Game Revolution