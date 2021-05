Limited Run Games anuncia conferencia digital en el marco del E3 2021

Con E3 2021 a la vuelta de la esquina, el público espera con ansias las conferencias y presentaciones digitales de compañías como Nintendo, Xbox, Bandai Namco, Square Enix y más. De esta forma, recientemente se anunció que Limited Run Games volverá a tener un evento en línea en el marco de esta gran celebración.

Por medio de un tweet, Limited Run Games anunció su anual LRG3, presentación digital que se encarga de revelar algunos de los juegos físicos que la compañía está produciendo. De igual forma, se ha confirmado que en este evento tendremos información sobre la versión física de Zombies Ate My Neighbors y Ghoul Patrol en Nintendo Switch y PlayStation 4.

More details to come at this year's #LRG3 show…

Tune in Monday, June 14 at 4 pm ET on https://t.co/vzY9JjjJzs! https://t.co/qqshePUEBd

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) May 11, 2021