Las Tortugas Ninja pelearán contra Dioses en el nuevo DLC para SMITE

Fuera de los beat’em up de los 80’s y 90’s, las Tortugas Ninja no han tenido una gran presencia en la industria de los videojuegos en los últimos años. Ahora, recientemente se anunció que estos personajes llegarán a SMITE, el MOBA de los Dioses, aunque no serán personajes completamente nuevos, sino skins.

Esta no es la primera colaboración entre una propiedad de Nickelodeon y SMITE, ya que a inicios de año vimos a personajes de Avatar: The Last Airbender en este título. El pase de batalla de TMNT estará disponible en noviembre de 2020. De esta forma, Osiris, Loki, Mercury y Sun Wukong obtendrán nuevos aspectos que los convertirán en Leonardo, Raphael, Michelangelo y Donatello respectivamente. De igual forma, estarán disponibles trajes especiales que le dan un toque retro a estos personajes.

El pase de batalla también incluye un emoticón con la frase “Cowabunga!” y skins de Splinter Hachiman y Shredder Ravana que se pueden adquirir por separado. Sin duda alguna, una colaboración bastante única para un juego en donde Odín puede pelear contra Cthulhu. En temas relacionados, estos son los nuevos Funko de las Tortugas Ninja.

