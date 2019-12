Las series de Disney+ también podrían convertirse en películas

Después de haber puesto a las películas de Star Wars en pausa, Bob Iger, CEO de Walt Disney Company, ha declarado que las series de Disney+ servirán como un gran componente para sus proyectos en el cine, y le darán oportunidad de ser “agnóstico” entre ambos, es decir, será posible ver películas adaptadas a la TV, como Rogue One y su serie de Cassian Andor, y viceversa.

Durante The Star Wars Show, Iger fue cuestionado sobre sí la televisión era una gran parte para la marca Star Wars de ahora en adelante, a lo que el ejecutivo contestó lo siguiente:

“Sí. Yo no lo veo solamente como televisión, lo veo como una extensión de la narrativa de Star Wars. Lo que Disney+ nos ha dado la habilidad de hacer es justamente eso, traer Star Wars a la gente de nuevas maneras, y traer Star Wars a nuevas personas. No son los mismos lugares ni los mismos personajes. Tan solo ve The Mandalorian. Aunque, obviamente, se comparten muchas cosas, hay mucho que es realmente fresco, y me encanta eso.”