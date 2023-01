Como cualquier otra adaptación, la serie de The Last of Us ha cambiado un par de elementos del juego. Si bien en el primer capítulo vimos una representación bastante fiel al trabajo de Naughty Dog, el más reciente episodio ha modificado un par de elementos relacionados con los clickers.

Para comenzar, la serie ha eliminado por completo el elemento de las esporas, y en su lugar se ha revelado que los clickers funcionan con una mente colectiva, al grado de que es posible alertar a todos los zombis en de una zona con tan solo pisar parte de un cordyceps. Esta no solo ha sido la única desviación del juego.

Al final del episodio, en lugar de que Tess se enfrente a soldados de la FEDRA para permitir que Joel y Ellie escapen, podemos ver a la mente colectiva en acción. Ya que al derrotar a un clicker, una horda de estas criaturas irrumpe en la Casa del Estado, en donde Tess decide sacrificarse.

Como pueden ver, el resultado fue el mismo, pero los eventos y la forma en la que se representan a los clickers ha cambiado. Considerando que la sección de Bill en el juego incluye una visita a una escuela infestada de estas criaturas, será interesante ver cómo la serie adapta esto, especialmente considerando los cambios que se han hecho.

En temas relacionados, la serie alcanza nuevo hito en espectadores. De igual forma, el inicio de The Last of Us iba a ser diferente.

Nota del Editor:

Lo mejor de todo el episodio fue el principio. Ver otra perspectiva del inicio del caos fue terrorífico, y nos da una idea de cómo los gobiernos reaccionaron a este suceso, lo cual explica cómo es que las grandes ciudades fueron destruidas en un lapso de solo 20 años.

Vía: Comicbook