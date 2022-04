Una de las mayores críticas que ha recibido el multiplayer de Halo Infinite está relacionada con la duración de su primera temporada. A diferencia de otros juegos con un modo de progresión similar, en donde vemos constantes cambios y nuevo contenido, el trabajo de 343 Industries se ha mantenido estable por los últimos cinco meses. Aunque muchos esperaban que esto fuera cosa del pasado con el inicio de la segunda temporada, muchos se han decepcionado al darse cuenta de que este periodo tendrá una duración de seis meses.

Será el próximo 3 de mayo cuando la segunda temporada de Halo Infinite comience. De esta forma, 343 Industries compartió una nueva lista con el contenido que tiene pensado lanzar en este periodo. Fue aquí en donde muchos se decepcionaron al darse cuenta de que la segunda temporada llegará a su fin hasta el 6 de noviembre de 2022.

Por medio de Twitter, los fans no se quedaron callados, y comenzaron a criticar las decisiones del estudio, así como los retrasos, así como la posibilidad de ver el modo Forge y la campaña cooperativa hasta finales de año.

Nothing of DLC for the campaign, and season 2 is 6 months long… This means season 3 will not start until November, a year after launch…

This also means we probably won't see Forge until the end of the year, or maybe even next year. So much for building bases for my clan… pic.twitter.com/2h9v3rRwri

— Marlo-138 (@Marlo_S138) April 23, 2022