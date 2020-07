La película de Mortal Kombat no censuró ningún Fatality, asegura actor

Mortal Kombat tendrá un reinicio cinematográfico, el cual sabemos que tendrá una clasificación de “solo para adultos” desde el año pasado. A pesar de que se nos aseguró que sería tan visceral y grotesca como los videojuegos, ha habido unos cuantos rumores que dicen lo contrario. Para poner fin a estos rumores, uno de los actores de este próximo largometraje ha salido con unas cuantas declaraciones.

Lewis Tan, que se rumora podría interpretar a Johny Cage en el filme, habló sobre lo repugnante que le parecieron algunos de los Fatalities mientras estaba en el set de grabación:

“Solo diré esto, había días en el set de grabación en los que yo me sentía enfermo. No estoy bromeando. Ellos… ellos no se echaron para atrás [con los Fatalities].”