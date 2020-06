Ya hay fecha para la keynote del WWDC 2020 de Apple

Debido a la pandemia que enfrenta el mundo por el COVID-19, Apple anunció que la keynote del WWDC 2020 se llevará a cabo totalmente online. Podrás disfrutarla vía streaming a partir de este 22 de junio a las 10 de la mañana, hora local de California, que corresponde a las 12 PM de México.

Por medio de un comunicado oficial, la compañía anunció lo siguiente:

“Descubre nuevas innovaciones y mejoras que llegarán a todas las plataformas de Apple más adelante en el año. La keynote se hará vía streaming desde el Apple Park y se podrá ver en Apple.com, la app para desarrolladores, la web de desarrolladores, en Apple TV y YouTube.”

Hasta el momento, Apple no ha revelado quién estará durante la presentación, pero podemos anticipar a grandes directivos de la compañía como Tim Cook, Craig Federighi, Phil Schiller, Jeff Williams, etc.

Además, también se anunció el State of the Union, una serie de conferencias y charlas donde se darán a conocer detalles sobre todas las plataformas de Apple, entre ellos iOS, iPadOS, macOS, tvOS y watchOS. Ésta se transmitirá el día 22 de junio a las 2:00 PM, horario de California. Pero eso no es todo, ya que entre el 23 y 26 de junio se llevarán a cabo más de 100 sesiones técnicas con ingenieros de Apple.

Via: iOSMAC