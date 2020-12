La evolución de los Game Awards

Los Game Awards han ido cobrando relevancia con el paso de los años y se han convertido en un evento que no solamente sirve para entregar galardones a los mejores videojuegos, sino que funge como escaparate para presentar por todo lo alto, las novedades que debutarán en la industria.

Dicho acontecimiento tiene sus orígenes en los premios Spike Video Game Awards, donde Geoff Keighley era el organizador y decidió migrar hacia un formato con mayor envergadura que ha logrado posicionarse anualmente y su audiencia sigue a la alza. Viajando al pasado, es pertinente resaltar lo más representativo de esta ceremonia, desde sus inicios:

2014

– Juego del año: Dragon Age: Inquisition.

– Anuncios destacados: Metal Gear Solid V y Bloodborne.

2015

– Juego del año: The Witcher 3: Wild Hunt.

– Anuncios destacados: Uncharted 4: A Thief’s End y Psychonauts 2.

2016

– Juego del año: Overwatch.

– Anuncios destacados: Death Stranding.

2017

– Juego del año: The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

– Anuncios destacados: Fade to Silence y Bayonetta 3.

2018

– Juego del año: God of War.

– Anuncios destacados: Crash Team Racing Nitro-Fueled, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order y The Outer Worlds.

2019

– Juego del año: Sekiro: Shadows Die Twice.

– Anuncios destacados: Xbox Series X y Godfall.

Tampoco se puede dejar a un lado cuando en la edición de 2018, compartieron escena, Phil Spencer, Reggie Fils-Aimé y Shawn Layden, máximos responsables de Xbox, Nintendo y PlayStation, respectivamente. Actualmente, las estructuras organizacionales han cambiado y solamente persiste en su posición el primero de ellos.

El próximo 10 de diciembre se llevará a cabo la séptima entrega del multicitado programa y siguiendo las tendencias de los últimos años, es de esperarse que se presenten novedades interesantes que tomen por sorpresa a los espectadores, tal y como ocurrió con el primer vistazo del Xbox Series X.

Geoff Keighley también tendrá el reto de ofrecer un formato adaptado a la contingencia sanitaria que se centre en escuchar las críticas de su audiencia, referentes a que sea un espectáculo más inclusivo y ameno, tomando como antecedente que el Summer Game Fest sufrió de algunos claroscuros.

La disputa por conocer el ganador al mejor juego del año será reñida, no dejará indiferente a nadie y además de que es factible exista polémica al respecto. ¿Qué juego crees que sea el que encabece el olimpo de este año?

– Doom Eternal.

– Final Fantasy VII Remake.

– Ghost of Tsushima.

– Hades.

– Animal Crossing: New Horizons.

– The Last of Us Part II.

***Adicional a mi participación semanal en Atomix, los invito a sintonizar todos los miércoles a las 21:00 horas, un nuevo episodio de JC Gaming en el Live de Instagram (@iamjosecelorio), para platicar sobre anécdotas de la comunidad gamer, noticias de la industria, y por supuesto, mostrar algunos juegos***