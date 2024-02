La caja de los Amiibo cambia sustancialmente

Después de casi una década en el mercado, la línea principal de Amiibo de Super Smash Bros. llegará a su fin con el lanzamiento de la figura de Sora. Aquellos afortunados que ya tienen en sus manos esta pieza de colección, se han dado cuenta de un cambio notorio en la caja, lo cual podría indicar cuál es el futuro de estos juguetes NFC.

Por medio de redes sociales, se ha compartido un video que nos muestra la caja completa del Amiibo de Sora, en donde se puede apreciar un cambio bastante notorio en la parte trasera.

The Sora amiibo has the generic artwork on the back of the box. Come on, Nintendo! You couldn’t make the LAST Smash amiibo have a matching box? https://t.co/0973mGqZyB

— Amiibo News (@AmiiboNews) February 11, 2024