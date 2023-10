La angustiante película Nowhere llega a México via Netflix

Netflix es conocido por estresar a sus espectadores con sus dramas llenos de tensión, y sigue haciéndolo con su nueva película llena de suspenso, Nowhere, la cual ya está disponible a través de la plataforma de streaming en México. Desde Birdbox hasta The Guilty de Jake Gyllenhaal, Netflix sabe cómo dejar a la gente al borde de sus asientos, y parece que Nowhere logra precisamente eso. La película ya se encuentra en las listas de lo más visto dentro de Netflix.

La película sigue a una mujer embarazada atrapada en un contenedor de carga en medio del océano, mientras su marido intenta localizarla. El solo tráiler ha dejado a la gente sintiéndose ‘estresada’, e incluso algunos instaron al servicio de streaming a colocar una advertencia de contenido en la película:

“Esto debería llevar una advertencia de contenido”, escribió una persona en X, antes conocido como Twitter. “No es para los débiles de corazón”, añadieron. “La vi ayer. Me estresó bastante. Muy buena”, dijo otro.

Mientras tanto, un crítico de Rotten Tomatoes describió Nowhere como:

“un drama lleno de suspenso y claustrofóbico que utiliza el minimalismo de su entorno para crear una gran cantidad de incomodidad”. Otro escribió: “Si eres fanático de los thrillers y solo puedes soportar ciertos elementos de terror, entonces Nowhere es la película para ti”.

Pero otros bromearon diciendo que ya están bastante estresados con sus vidas diarias como para ver la película. En respuesta al tráiler, un usuario de X dijo:

“¿Se supone que esto me hará ver la película? Como si no tuviera ya suficiente estrés con la universidad y los exámenes”. “La vida cotidiana está estresando a todo el mundo, ¿por qué molestarse en ver algo que solo empeorará las cosas?”, cuestionó otro, mientras alguien más calificó el tráiler como ‘perturbador’.

Dirigida por Albert Pintó, la película trata de una mujer embarazada (Mia) que escapa de un país en guerra en un contenedor que queda a la deriva del mar. Como puedes suponer, Mia se enfrenta a situaciones muy angustiantes en un entorno desolador. Nowhere es una película española y ya está disponible en Netflix.

Vía: YouTube

Nota del editor: No sé si verla, pienso igual que el tipo que opina que ya tengo suficiente estrés en mi vida diaria pero, ¿podré con la tentación? Netflix está ofreciendo excelente contenido este año.