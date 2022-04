Roblox se ha convertido en la plataforma predilecta para los menores de edad. Sin embargo, al ser este un espacio en donde los usuarios pueden crear un sin fin de contenido, siempre surgen una serie de controversias que demuestran algunos peligros. De esta forma, recientemente se dio a conocer que Kim Kardashian, la famosa estrella de televisión, tiene pensado demandar a Roblox por mostrar contenido relacionado con ella y un video sexual.

Durante uno de los episodios más recientes de The Kardashians, el cual se transmitió el pasado 14 de abril, Saint West, hijo de la estrella de televisión, encontró un anuncio dentro de Roblox, el cual afirmaba tener imágenes inéditas adicionales del video sexual de Kim. Este fue un punto de contención en este capítulo, al grado de que la socialité amenazó con demandar a los responsables del juego. Esto fue lo que mencionó:

“Esto no va a volver a pasar por encima de mi cadáver. Quiero que desaparezca. Tengo todo el tiempo, todo el dinero y todos los recursos para machacarlos”.

Más que el contenido sexual, Kim parece estar enojada por el uso de su imagen, algo que tiene un gran peso en la corte. En respuesta, los desarrolladores de Roblox bloquearon al desarrollador responsable por este anuncio, y mencionaron que no permitirán este tipo de contenido en su plataforma. Esto fue lo que comentaron:

“El video al que se hace referencia nunca estuvo disponible en nuestra plataforma; tenemos políticas y moderación estrictas para proteger a nuestra comunidad, incluida la tolerancia cero para el contenido sexual de cualquier tipo que viole nuestras Reglas de la comunidad. La referencia de texto a la cinta que sorteó nuestros filtros se eliminó rápidamente y, afortunadamente, solo fue visible para un número extremadamente pequeño de personas en la plataforma. También eliminamos rápidamente la experiencia asociada y suspendimos al desarrollador de la comunidad involucrado en el incidente”.

Este episodio, conocido como Burn Them All to the Fucking Ground, se enfoca principalmente en el conflicto con Roblox. Sin embargo, por el momento se desconoce si Kim Kardashin ha empezado algún proceso legal en contra de esta compañía. Esta seguramente no será la última vez que escuchemos algo al respecto.

En temas relacionados, LEGO y Epic Games se han comprometido a cuidar a los menores en el metaverso.

Vía: Polygon