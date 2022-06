Cuando hablamos de Pokémon, uno de los nombres más importantes en la historia de la serie es Junichi Masuda. Con una extensa carrera dentro de Game Freak, Masuda ha sido el responsable de dirigir entregas como Ruby & Sapphire, X & Y, y Let’s Go Pikachu & Let’s Go Eevee. El día de hoy se ha revelado que esta persona, tan importante para Game Freak, ha abandonado su puesto dentro de esta compañía, y ahora formará parte de The Pokémon Company.

De acuerdo con un comunicado publicado el día de hoy, Junichi Masuda deja su puesto como Director Gerente de Game Freak, para unirse a The Pokémon Company como Socio Creativo Jefe. Esta es una decisión inmediata, por lo que Masuda comienza en su nuevo puesto hoy mismo, 1 de junio de 2022. Esto fue lo que mencionó el directivo al respecto:

“Me he desempeñado como director de la serie de videojuegos Pokémon, comenzando con ‘Pokémon Versión Ruby y Pokémon Versión Sapphire’ hasta ‘Pokémon X y Pokémon Y’, y participé en el desarrollo de muchos videojuegos, incluido Pokémon GO. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los fans de Pokémon. En el futuro, espero trascender los límites de los videojuegos, tratando de ofrecer mayores sorpresas, diversión y emoción a personas de todo el mundo, mientras hago todo lo posible para conectar a las personas, ampliar el círculo de ‘juego’ y ayudar a lograr un mundo más rico para compartir. Agradezco su continuo apoyo en mi nuevo rol”.

De acuerdo con The Pokémon Company, en el su puesto, Masuda utilizará su profundo conocimiento de la marca para desarrollar nuevos servicios y productos. El anuncio de Masuda llega el mismo día que se reveló el nuevo tráiler de Pokémon Scarlet & Violet, la siguiente generación de la serie. En temas relacionados, puedes checar este avance aquí. De igual forma, estos son los nuevos detalles de estos juegos.

Nota del Editor:

A lo largo de los años, ha sido un meme culpar a Masuda por algunas de las decisiones más controversiales en la serie. Aunque esto seguramente no se detendrá, esto sí significa una nueva etapa en la historia de The Pokémon Company, una que espero sea positiva.

Vía: Serebii