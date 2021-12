Estamos a menos de dos meses de que The King of Fighters XV se estrene. El 17 de febrero una entrega muy esperada de la saga estará en manos de los jugadores alrededor del mundo. Luego de una edición agridulce, los players leales a la franquicia ya tuvieron una oportunidad de probar su suerte y habilidades en dos fases previas de prueba.

A inicios de diciembre esta segunda fase estuvo disponible en consolas PlayStation. No sólo corrigió algunos errores, sino que facilitó el juego offline y local. Personajes como Antonov, Blue Mary, Ryo, Terry, K’, Isla, Meitenkun y, en especial, Krohnen, fueron puestos al alcance de los gamers. En el caso del último, con un personaje como K9999 como trasfondo, llamó mucho la atención en esta beta.

Nos acercamos con el equipo Arcade Rumble para conocer su parecer acerca de esta beta. Se trata de jugadores que han tenido éxito en competencias locales e internacionales en juegos desarrollados por SNK. Competidores dedicados cuya opinión nos puede ayudar a comprender lo que podemos esperar del título.

Romper las expectativas y la monotonía

Óscar Osornio, mejor conocido como Kotir, es un jugador que ha brillado en los últimos años como jugador de Samurai Shodown. Sin embargo, también es un peleador bastante exitoso en la serie KOF. Durante los torneos realizados durante esta segunda beta fue triunfador en la competencia X-Mas RumBle y tercer lugar dentro de Dreamers Force.

“El gameplay fue diferente a The King of Fighters XIV y me encantó”, nos comenta Kotir. “Ya no está tan monótono, tienes que buscar maneras diferentes de atacar. Además las mecánicas del juego te permiten ampliar la manera de ejecutar combos”.

Para Osornio el netcode rollback GGPO, uno de los aspectos más esperados del juego, funcionó mejor en esta beta que en la primera. Sin embargo, su experiencia con él no fue del todo perfecta. La latencia pasó de estar en 15 m/s a, pasados un par de encuentros, un millón. Lo cual hacía la conexión imposible y obligaba a abrir una nueva sala. También nos habló de Krohnen, el personaje que más ha dado de qué hablar.

“Fue lo mejor de esta beta. El regresar a un personaje como él y recordar esos movimientos hicieron que fuera una experiencia muy agradable”, asegura. “Al momento de usarlo fue un poco raro, pero como pasaban los encuentros podía ver cómo realizar los combos. De todos los personajes fue el mas divertido”.

Grandes momentos en camino

Erick Arzate es conocido en los circuitos competitivos como Paradox. Ha estado presente en diversos torneos, principalmente en México y Estados Unidos. Con esta experiencia a cuestas, ha tenido la oportunidad de probar una beta con la cual augura buenos momentos en el futuro para los fans de la franquicia. Además, considera que una entrega muy divisiva como la XIV fue el cimiento para algo que pinta bien, tal como lo fue la XII respecto a la XIII.

“La evolución del sistema de juego para esta KOF está bien lograda comparado con la entrega anterior”, indica Paradox. “Los movimientos EX y los Max Modes (normal/quick) hace que los estilos de juego tengan más variedad, tanto para la elección de los personajes que puedan abusar de cada uno de estos modos, así como de los mismos jugadores”.

“Temía que el nuevo movimiento Shattered Strike rompiera el juego, pero contrario a eso fue bien implementado, incluso los autocombos recibieron una actualización para poder utilizarlos con elección propia que me agrado bastante”, complementa Arzate. “La parte del netcode tuvo gran cambio. Se ve que el punto fuerte a revisión de las betas era definitivamente éste. Yo, viniendo de un ámbito muy online, puedo decir que actualmente el juego tiene mucho a su favor”.

Paradox señala que, para él, hubo personajes que no fueron particularmente memorables o relevantes. Por lo mismo, la intención de que regresen peleadores pedidos por los fans le resulta una elección adecuada. Especialmente considerando las posibilidades.

“Los personajes consagrados más los aclamados inclusive por la misma SNK. El Orochi Team. El Sacred Team por primera vez oficial. Aquellos equipos que queríamos ver juntos y otros que jamás imaginamos pudieran ser oficiales, efectivamente ‘rompieron todas las expectativas'”, relata Arzate. “La cereza del pastel es Krohnen, que dejó con la boca abierta a muchos. Seamos honestos: no esperábamos de vuelta a este personaje lleno de controversia”.

Finalmente el jugador comenta este juego tiene todo para marcar el regreso de viejos jugadores y de nuevos retadores que se conviertan promesas competitivas. Esto mientras se declara fan y admite que lo visto le genera hype por lo que vendrá.

Será este 17 de febrero cuando, en consolas PS5, PS4, Xbox Series y PC, podamos ver a los peleadores más queridos de América Latina disputarse la corona del Rey. Las expectativas han quedado muy altas ante los anuncios y las fases de prueba. Queda ver si el juego está a la altura.