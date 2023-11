Jugadores brasileños se molestan con Xbox México

En los países de latinoamérica, muchos se han dado cuenta que la presencia de marcas de videojuegos son algo más común, como por ejemplo, Brasil, quienes ya tienen a Nintendo de su lado, pues hasta ya asisten a eventos grandes para promocionar sus lanzamientos nuevos. Sin embargo, en este lugar ha pasado algo inusual en cuanto a otra marca, y es que de la nada se vio un cambio de precio en las consolas Xbox Series S.

Concretamente, el aumento de cifra fue de R$2649 a R$3599, lo que se traduce a precios bastante altos si lo traducimos a pesos de México, lo cual serían poco más de $10,000 MXN, es decir, lo que cuesta la hermana con más potencia de consolas de Xbox, la Series X. Ante esto la comunidad brasileña se ha tomado las cosas no de la mejor forma, y es raro que lo hayan hecho precisamente con la división de nuestro país.

Algo que se debe resaltar es que México es considerado líder en el apartado de latam de Xbox, por lo que automáticamente Brasil ha pensado que la decisión del aumento de precio llegó directamente de sus oficinas. Ante esto, el periodista de Windows Central, Jez Corden, ha descartado que sea una realidad, dado que la gente de la división no tiene en sus manos un cambio así al menos que venga la orden de USA.

I keep getting DMs about Xbox LATAM or Mexico being responsible somehow for the Xbox Series S price increase in Brazil.

Xbox LATAM would've had nothing to do with it whatsoever. This was 100% a top-level business decision from Xbox, nothing to do with Xbox LATAM.

— Jez (@JezCorden) October 31, 2023