Marvel’s Spider-Man 2 está a punto de hacer muy felices a muchos aficionados a los superhéroes cuando se estrene a finales de este mes, pero las recientes afirmaciones de un jugador con acceso previo están sembrando ciertas dudas sobre la duración del juego. Como publicó el domingo en Reddit, el jugador, que utiliza el nombre de usuario ndumbik, afirmó haber conseguido ya un trofeo de platino para Spider-Man 2 después de solo 30 horas de juego.

La publicación del jugador también incluye una imagen (aunque bastante borrosa) que parece respaldar sus afirmaciones de haber conseguido el platino, lo que, para aquellos que no lo sepan, suele significar completar el 100 por ciento de los logros en un juego en una consola PlayStation.

Si la afirmación del jugador resulta ser cierta, podría indicar que Marvel’s Spider-Man 2 es una experiencia relativamente corta, lo cual no estaría demasiado fuera de lo común en comparación con su entrega anterior. Según el promedio de jugadores, la historia principal del Marvel’s Spider-Man original toma alrededor de 17 horas para completarse, mientras que los jugadores casuales que quieran hacer más que solo la historia principal pueden tardar alrededor de 25 horas en completar una partida.

Sin embargo, para lograr el platino, se estima que el juego tomaría alrededor de 34 horas, solo unas pocas horas más que lo que el jugador de Spider-Man 2 afirma haber logrado. La cuasi-secuela, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, toma alrededor de siete horas y media para completar la historia principal y 18 horas para alcanzar el platino. Sin embargo, se espera que Spider-Man 2 sea un juego mucho más grande que el original, aunque aún está por verse si ese tamaño se traduce en la duración real del juego.

Viene con un enorme tamaño de archivo de 98GB, como se reveló en una filtración a finales de agosto, y en un State of Play lanzado hace unas semanas, el Director Creativo Senior Bryan Intihar dijo que el mapa de mundo abierto del juego ha “casi duplicado su tamaño” desde el primer juego. Sin mencionar que podrás jugar el juego, o al menos, secciones de él, tanto como Peter Parker como con Miles Morales.

Algunas personas que leyeron la afirmación mostraron escepticismo sobre el tiempo reportado necesario para alcanzar el platino, como una persona que cuestionó si el jugador solo tenía acceso al primer acto del juego. Sin embargo, otro estaba familiarizado con el tiempo rápido que el jugador había publicado previamente para alcanzar el platino en God of War: Ragnarok, que fueron 46 horas, por lo que es posible que este jugador en particular sea simplemente un speedrunner muy efectivo y que Marvel’s Spider-Man 2 tenga tanto contenido, si no más, que su predecesor.

Tendremos una imagen más clara de cuánto tiempo se tarda en completar y alcanzar el platino en Marvel’s Spider-Man 2 cuando se lance exclusivamente en PlayStation 5 el 20 de octubre.

Vía: Dual Shockers

Nota del editor: A mí me gusta disfrutar del juego a mi ritmo no sé a ustedes, y este tipo de jugadores solo hace que me tenga que apurar para no ver spoilers, 🙁