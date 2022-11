Jefe de Take-Two critica a los juegos de día uno en Game Pass

Como ya se sabe, durante estos últimos meses Xbox ha implementado los estrenos de día uno en la plataforma de Game Pass, esto para producciones de la propia Microsoft pero también con algunos juegos de terceras compañías. En relación a esto, el CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, ha criticado la forma de distribuir títulos, prefiriendo así a PS Plus.

Desde hace un tiempo el CEO comentó que no veía ningún tipo de sentido a este negocio, dado que las copias que tenían precio de $60 USD ( ahora 70) perderían totalmente el valor al jugarse en un plataforma que ofrece juegos por menor precio. Esta postura la sigue manteniendo a día de hoy, pues a la larga las largas producciones no se van a retribuir.

Aquí sus declaraciones:

Creo que la segunda área de escepticismo era si tenía sentido, y esta es una pregunta retórica porque creo que la respuesta es no, ofrecer títulos de primera línea día con títulos en un servicio de suscripción no hace sentido.

Todavía no creo que tenga sentido. Y creo que ahora se está volviendo obvio que no tiene sentido. Es solo una oportunidad perdida para el editor. Entonces, no me gustaría hablar por mi amigo, Phil. [Spencer], pero nuestras opiniones permanecen sin cambios.