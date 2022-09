Como seguramente lo recuerdan, la voz de Darth Vader que podemos escuchar en la serie de Obi-Wan Kenobi no fue creada directamente por James Earl Jones, actor que se ha encargado de este aspecto del personaje desde su primera aparición. En su lugar, se usó tecnología A.I. para recrear las cuerdas bucales del famoso dramaturgo. Ahora, recientemente se reveló que Jones ha firmado un contrato que hará que la voz de Darth Vader se mantenga con vida en un futuro.

Con 91 años de edad, Jones ya no tiene la energía que tenía originalmente, y la última vez que prestó su voz para darle vida a Dartn Vader en forma fue en cameo durante The Rise of Skywalker. De acuerdo con un reporte de Variety, el actor ha firmado un acuerdo para que una inteligencia artificial logre recrear su voz mientras busca alejarse del papel icónico. Esto se debe gracias a una compañía de Ucrania conocida como Respeecher, quienes en medio de la guerra en la que se encuentran, han logrado una colaboración con Disney, con Matthew Wood, editor de sonido de Lucasfilm, supervisando estos esfuerzos. Esto fue lo que comentó Wood:

“Ciertamente, mi principal preocupación era su bienestar. Siempre hay alternativas que podríamos buscar que no serían tan buenas como las que nos darían. Nunca quisimos ponerlos en ningún tipo de peligro adicional para quedarse en la oficina para hacer algo”.

Si bien es posible que Jones no esté tan involucrado como antes, todavía ayudó a darle vida a Vader en Obi-Wan Kenobi como un “padrino” que ayudó al equipo a hacer todo lo posible por hacer la voz de este personaje auténtica. En cuanto a los trabajadores de Respeecher, continúan su ardua labor incluso en estos momentos, ya que significa mucho para ellos y su país.

En temas relacionados, aquí puedes ver el primer vistazo al nuevo cómic de Star Wars. De igual forma, Star Wars Eclipse mantendrá los elementos de Quantic Dream.

Nota del Editor:

Aunque Star Wars ha tenido una extraña relación con el uso de actores después de su muerte, parece que James Earl Jones está consciente de esto, y planea mantener su legado viviendo, incluso cuando él ya no esté con nosotros, lo cual parece ser uno de los primeros casos de una persona cediendo sus derechos a una inteligencia artificial de este tipo.

Vía: Variety