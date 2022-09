¿El anime de Nier: Automata seguirá la historia del videojuego?

El Aniplex 2022 tuvo grandes e interesantes noticias del mundo de la animación japonesa, con la confirmación de algunos shows importantes como el remake de Rurouni Kenshin y hasta la adaptación de Onimusha para Netflix. Pero sin duda, lo que más llamó la atención fue el nuevo tráiler de la serie de Nier: Automata, programa que será de lo más esperado del 2023.

Mediante un video, se entrevistó al director del videojuego original Yoko Taro, y también al director a cargo del anime, Ryoji Mausyama, con una sesión que será bastante interesante para todos los fans. Dado que se llegó a la conclusión de que esta versión de la franquicia no se va a ligar al juego, por lo que los acontecimientos vistos en 2017 no serán los mismos.

Esto es lo que mencionaron al respecto:

Nier: Automata fue una historia que creamos para ser un juego, así que copiarla tal cual no sería una historia interesante para un anime. A menudo veo fanáticos que se preocupan de que los creadores estén pasando por su proceso creativo sin tener en cuenta el juego original. Pero en este caso, esas preocupaciones no tienen fundamento.

Vale la pena mencionar, que NieR: Auotmata Ver 1.1a no va a tener un estreno simultáneo, dado que primero va a llegar a emitirse exclusivamente en Japón en enero de 2023. Y aún no se confirma para cuando llegará a América y en qué servicio de streaming será lanzado.

Nota del editor: Me parece una excelente idea que esta versión se deslinde del juego, por que a pesar de todo, gran parte del público que lo vea tal vez no le hayan dado oportunidad al título. Eso también pasó Cuphead y su adaptación de Netflix, al final logró cosechar nuevos fans por atreverse a no seguir la trama de su contraparte de los juegos.

Vía: Nintendo Life