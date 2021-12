Aunque Apple ya te permitirá reparar tu iPhone desde la comodidad de tu hogar, lo cierto es que todavía habrá muchísimas personas dispuestas a llevar sus equipos a establecimientos autorizados para corregir cualquier problema que pudieran tener. Con la llegada de iOS 15.2, ya será mucho más fácil detectar si las piezas utilizadas durante el proceso de reparación eran originales o si eran genéricas.

Tal y como lo reporta el portal Gizmodo, Apple estará incorporando una nueva sección en el menú de Ajustes llamada “Historial de Piezas y Servicio”. Desde aquí podrás ver si tu iPhone está utilizando componentes con la certificación de Apple, tales como la pantalla, batería o incluso el módulo de las cámaras.

En caso de que alguno de estos componentes no sean originales, serán listados como “piezas desconocidas”, pero tranquilo, que el iPhone no anulará su funcionamiento. Podrás seguir utilizando estas piezas, solamente sabrás que ya no son originales, que son usadas, o que simplemente no funcionan en su totalidad.

Esta nueva función será compatible con todos los iPhones 12 y 13, y aunque sí será posible utilizarla en modelos más viejos, su funcionalidad estará mucho más limitada. Es decir, solo te notificará si la batería no es original, pero ignorará el resto de los componentes.

Nota del editor: Esta función será particularmente útil al momento de reparar tu iPhone con algún tercero. Aunque se nos prometa que se utilizarán piezas originales, con iOS 15.2 ya podremos verificar qué tan cierto resultó ser esto, y así evitarnos de muchos problemas en el futuro.

Via: Gizmodo