Insider habla sobre el Nintendo Direct de hoy

Como sucede cada vez que un Nintendo Direct está por ocurrir, el público se está volviendo loco con cientos de especulaciones. Aunque todos tenemos nuestros deseos, pocos tienen acceso a información más precisa. De esta forma, Emily Rogers, una famosa insider de la industria, ha revelado qué es lo que podemos esperar de esta presentación.

Por medio de su cuenta oficial, Rogers señaló que juegos de Game Boy, Game Boy Color y Nintendo 64 sí llegarán al Switch Online. Esto es algo que hemos escuchado en las últimas semanas y no es nada nuevo. Sin embargo, la insider ha mencionado que, si bien el nuevo contenido está en camino a esta plataforma, es muy probable que no veamos todo esto de manera inmediata. Esto fue lo que comentó:

GB/GBC, N64, and at least one other system. That said, I don't know if they'll all get announced/released at the same time. Best to temper expectations.

NSO's library is finally reaching its potential. I just wish it hadn't taken five years to add new systems.

— Emily Rogers (@EmilyRogersBlog) September 22, 2021