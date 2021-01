Insider filtra los primeros detalles del siguiente Battlefield

El año pasado, EA reveló que DICE ya se encontraba trabajando en una nueva entrega de Battlefield, la cual, supuestamente, llegaría a nuestras manos a finales de 2021. Aunque por el momento no hay información oficial, una nueva filtración por parte de un insider famoso por su relación con esta serie de FPS, ha revelado detalles interesantes sobre la siguiente entrega de la serie.

De acuerdo con Tom Henderson, quien suele tener información confiable de la serie, el siguiente Battlefield será un soft-reboot de para serie, el cual será conocido simplemente como Battlefield. De esta forma, podemos esperar un regreso a la fórmula tradicional, pero con par de elementos nuevos. En relación, el insider ha señalado que DICE está tomando una gran inspiración de Battlefield 3, uno de los títulos más aclamados de la saga.

Respecto a la fecha de lanzamiento, Henderson no da una fecha exacta, pero señala que Battlefield estaría disponible a finales de año, en la temporada de “holiday”, y llegaría a consolas de actual y previa generación, así como a PC. Considerado que nos encontramos en una etapa de transición, es muy probable que EA no desee alejarse de la base instalada de PS4 y Xbox One.

Por último, Henderson ha señalado que Battlefield retomaría la época moderna, y tendría un modo para hasta 128 jugadores. Sin embargo, este podría ser exclusivo de la nueva generación, ya que las limitantes tecnológicas del PS4 y Xbox One sería un impedimento para que un multiplayer tan grande se hiciera realidad.

Recordemos que esta no es información oficial proporcionada por EA o DICE. Solo tenemos que esperar a que las compañías involucradas decidan compartir detalles sobre el siguiente Battlefield. Hablando de EA, una filtración revela la fecha de lanzamiento de Apex Legends para Nintendo Switch. De igual forma, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – Complete Edition podría llegar a la consola híbrida en un futuro.

Vía: Tom Henderson