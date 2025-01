El pasado lunes 20 de enero de 2025, Donald Trump asumió oficialmente la presidencia de Estados Unidos por segunda ocasión. En su discurso inaugural reveló sus planes para llevar a cabo un impuesto del 25% a las importaciones de México, China y Canadá a partir del próximo 1 de febrero, algo que podría aumentar el precio de los juegos físicos y disminuir su producción.

De acuerdo con Mat Piscatella, analista de Circa, señaló que parte de la producción de los juegos que llegan a Estados Unidos se realiza en México, por lo que los nuevos impuestos a los aranceles de México ocasionarían que el precio de los juegos físicos aumente en el país del norte en un futuro. Esto fue lo que comentó al respecto:

Alright, well, video games.With 25% tariffs on imports from Mexico on the way, I can see a sharp downtick in the number of disc-based games that get released physically in the US, as much of that production infrastructure is in Mexico.If they do get made, I expect higher prices both phys & dig.

