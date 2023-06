IA trae a Ino Yamanaka de Naruto a la vida real

El mundo de Naruto sigue siendo realmente importante en la cultura pop, esto a pesar de que ha entrado en un estado de decadencia debido a su secuela espiritual, Boruto, misma que ha entrado en reposo. Sin embargo, la parte original de la obra está muy presente, en especial con la parte de hacer artes de fans de personajes recordados por el público.

Recientemente, un seguidor de esta franquicia le pasó una imagen de Ino Yamanaka a una inteligencia artificial, misma que tomó el arte para desarrollar un tipo de fotografía que nos muestra al personaje al estilo de la vida real. Mismo que los fans han elogiado, sobre todo porque Ino es una de las chicas de este universo que más ha llamado la atención.

Aquí la imagen:

Vale la pena mencionar, que no es la primera vez que el usuario conocido como EasonnLi hace este tipo de traducciones con IA, pues también ha probado con personajes de Street Fighter, Dragon Ball, One Piece y hasta The King of Fighters. Por lo que es posible que siga experimentando en el futuro con algunas franquicias de anime famosas como Chainsaw man.

Por ahora, Naruto no ha dado noticias nuevas de tener un revival. Solo está Boruto en circulación.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es triste que Boruto no tenga el mismo impacto que su predecesor, pero la verdad es que queríamos ver más de Naruto en su camino hacia volverse Hokage. Sobre todo el contexto de cómo convenció al consejo de ancianos para ascender a ese puesto sin pasar por los demás rangos de Ninja.