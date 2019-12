Hideo Kojima ya está trabajando en su siguiente proyecto

Death Stranding apenas acaba de salir, pero eso no está evitando a Hideo Kojima y su equipo en Kojima Productions de trabajar en su siguiente proyecto. El aclamado director tweeteó una imagen, donde podemos verlo sentado en su escritorio preparándose para empezar el desarrollo de algún futuro videojuego, o película quizás.

Working on the next concept while no one is in the office. pic.twitter.com/1zIeo5nnBo

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 23, 2019