God of War: Ragnarok estaría inspirado en TLOU II, revela artista del juego

Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento, sabemos que God of War: Ragnarok está actualmente en desarrollo. De esta forma, el equipo creativo está trabajando para hacer de esta secuela un juego memorable. Ahora, durante una reciente entrevista, el artista conceptual de esta entrega, reveló que el título estará inspirado en The Last of Us Part II.

En una reciente plática en el podcast de The God Of War, Samuel Matthews, artista conceptual de Ragnarok, reveló que esta nueva entrega contaría con una gran inspiración de The Last of Us Part II, con esta decisión afectando el gameplay y la historia.

Aunque por el momento se desconoce exactamente a qué se refiere Matthews. Con rumores de un Atreus jugable, es posible que una parte del juego se dedique completamente al hijo de Kratos. De igual forma, no se descarta de que la inspiración esté enfocada más en el tema y la venganza, y no necesariamente en momentos específicos o estilos de juegos.

De igual forma, Matthews ha mencionado que le encantaría ver a Idris Elba interpretando a Odín, y a Tom Hardy en el papel de Thor. Será interesante ver si algunos de estos deseos se vuelven una realidad. Recordemos que, en teoría, God of War: Ragnarok estará disponible en 2021. Sin embargo, considerando que no hemos escuchado algo más del juego desde su revelación, y varias fuentes apuntan a un retraso, es muy posible que no veamos a Kratos y compañía este año.

En temas relacionados, nuevas ofertas han llegado a la PSN Store de PS4 y PS5. De igual forma, Sony está buscando la forma de llevar sus series a dispositivos móviles.

Vía: The God Of War