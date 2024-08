No es un secreto que la comunidad de Star Wars no está contenta cuando alguna serie o película le da un gran énfasis a las mujeres o a las minorías. Tan solo hay que ver las conversaciones en torno a The Acolyte. Esto no es algo nuevo, puesto que George Lucas, creador de esta saga, también sufrió de este tipo de comentarios, algo que por fin ha respondido.

Durante su presencia en el Festival de Cine de Cannes, donde recibió la Palma de Oro honorífica, Lucas fue cuestionado sobre las críticas que ha sufrido a lo largo de los años que señalan a su trabajo como sexista y racista. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Son todos hombres blancos. ¡La mayoría de la gente son extraterrestres! La idea es que se supone que debes aceptar a las personas por lo que son, ya sean grandes y peludas o verdes o lo que sea. La idea es que todas las personas son iguales”.

Lucas ha señalado que sus películas siempre han gozado de algún tipo de representación, y le ha dado un gran peso a las mujeres y minorías. En temas relacionados, la serie de Skeleton Crew ya tiene fecha de estreno. De igual forma, este es nuestro Hands On de Star Wars: Outlaws.

Nota del Autor:

Star Wars siempre ha sido una serie con un elenco diverso. Lo que debería cuestionarse no es la etnicidad o sexo de los actores, sino la calidad del trabajo que se les da. Esto no es algo que solo ha afectado al trabajo de Disney, sino que incluso las precuelas sufren. La frustración del público debería ser dirigida, de forma responsable, a los directores y escritores, no a los actores.

Vía: Vandal