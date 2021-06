Geoff Keighley, organizador del Summer Game Fest, crítica al E3 2021 y sus presentaciones

Después de un buen inicio del E3 2021, con presentaciones como la de Ubisoft Forward y Xbox & Bethesda Showcase el fin de semana, los jugadores se decepcionaron con los anuncios que se dieron ayer, especialmente considerando que las conferencias de Take Two y Capcom no ofrecieron alguna gran novedad. De esta forma, Geoff Keighley, organizador del Summer Game Fest, aprovechó esta oportunidad para atacar a la ESA, responsables por el E3.

Por medio de un tweet, Keighley emitió un mensaje bastante corto, pero que dejó en claro que desaprueba algunas de las decisiones y espacios que le otorgó la ESA a un par compañías este año. Esto fue lo que comentó después de la conferencia de Capcom:

“Traté de decirles, chicos”.

I did try to tell you guys. — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 14, 2021

Esto ha dado pie a una serie de conversaciones en torno al estado actual del E3, con algunos señalando que las presentaciones de este año han sido terribles, otros mencionando que solo vimos un día flojo, e incluso surgieron aquellos que aprovecharon la oportunidad para atacar a Geoff Keighley y su presentación de Kickoff Live que vimos la semana pasada.

Será interesante ver si el E3 2021 logra cerrar de gran forma, especialmente considerando que un Nintendo Direct y una presentación de Bandai Namco son las encargadas de culminar este evento digital. Puedes checar el Nintendo Direct en vivo aquí.

Vía: Geoff Keighley