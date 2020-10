Genshin Impact censura palabras como “Hong Kong” y “Taiwán”

Una vez más Genshin Impact, el juego free-to-play que ha cautivado a millones de jugadores en PS4, PC y dispositivos móviles, se ha convertido en el tema de conversación predilecto. Sin embargo, en esta ocasión sus impresionantes números de descarga no han cautivado a la opinión publica, sino una serie de palabras, como “Hong Kong” y “Taiwán”, las cuales han sido censuradas.

Este problema primero se dio a conocer cuando el periodista independiente Kazuma Hashimoto publicó un vídeo en donde se pueden ver un par palabras censuradas en un chat de conversación. Después de esto, varios usuarios en reddit comenzaron a reportar un “bug”, el cual convierte palabras como “Tíbet”, “Enemigos” y otras más en asteriscos.

Como señala el analista de Nikko Partners, Daniel Ahmad, las leyes de China señalan que los juegos no pueden contener “nada que amenace la unidad nacional de China”. Genshin Impact es desarrollado por miHoYo, un estudio con base en este país de Asia, así que tienen que acatar estas restricciones.

People have asked me why this is:

1. MiHoYo is a Mainland China based developer

2. China's laws and games regulator state that games cannot contain "Anything that threatens China's national unity"

3. All Chinese games censor phrases such as Taiwan / Hong Kong due to this https://t.co/QZ6PerqiTC

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) October 6, 2020