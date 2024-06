FromSoftware está interesada en una adaptación de Elden Ring

La franquicia de Elden Ring ha vuelto al ojo público gracias al lanzamiento del último contenido DLC, Shadow of The Erdtree, el cual ha tenido su parte polémica en cuanto a la dificultad, pero que también ha cosechado muchos más fans por la cantidad de monstruos y jefes que añadieron. Con un universo tan rico, los fans han pensado que podría ser buena idea que exista una adaptación en el cine o la televisión, y parece que la gente de FromSoftware está de acuerdo con la propuesta.

El juego de rol de fantasía está ambientado en un mundo llamado The Lands Between, que fue creado en colaboración con el autor de Game of Thrones, George RR Martin . El cual pone a los jugadores asumir el papel de uno de los Tarnished, individuos cuyos antepasados ​​fueron exiliados hace muchos años. Pero cuando el anillo de Elden se hace añicos, tienen la oportunidad de regresar y conquistar la tierra de la que una vez fueron desterrados y vengarse.

Acá lo que mencionó el propio Hidetaka Miyazaki:

No veo ninguna razón para negar otra interpretación o adaptación de Elden Ring, una película por ejemplo. Pero no creo que ni yo ni From Software tengamos el conocimiento o la capacidad para producir algo en un medio diferente. Ahí es donde entraría en juego un socio muy fuerte. Tendríamos que generar mucha confianza y acuerdo sobre lo que sea que estemos tratando de lograr, pero seguro que hay interés.

Acá la sinopsis del juego:

Elden Ring es un videojuego de rol de acción desarrollado por FromSoftware y publicado por Bandai Namco Entertainment. Lanzado el 25 de febrero de 2022, el juego ha sido ampliamente anticipado y recibió elogios por su diseño de mundo abierto, jugabilidad profunda y narrativa intrigante. Está ambientado en las Tierras Intermedias, un mundo vasto y oscuro lleno de misterios, criaturas fantásticas y reinos caídos. La historia se centra en los jugadores como “Sinluz”, personajes que deben recuperar los fragmentos del Elden Ring, una entidad mística que ha sido destrozada, para convertirse en el Señor Elden y restaurar el orden en las Tierras Intermedias. Ha sido recibido con gran entusiasmo tanto por la crítica como por los jugadores. Ha sido elogiado por su diseño de mundo abierto, su sistema de combate refinado y su rica narrativa, consolidando su posición como uno de los mejores juegos de su género.

Recuerda que ya puedes jugar al DLC en consolas PlayStation, Xbox y PC.

Nota del autor: Sería interesante tener estos libros adaptados en el cine, y hacer de la franquicia algo más global. Habrá que esperar y ver si algún día se deciden por crear la película, creo que Warner podría ser el mejor candidato con quienes hablar.