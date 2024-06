Se reportan las ventas de juegos AAA en iOS

Para quien no lo sepa, los celulares como iPhone 15 están recibiendo juegos que verdaderamente tienen calidad, algunos de ellos son Resident Evil 4 Remake, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage, entre otros de gran calibre que ya se encuentran en camino para las tiendas de aplicaciones. Esto es parte de un plan para expandirse a un mercado adicional al de consolas y PC, plan que tal vez no haya sido el más acertado por parte de las compañías dueñas de las propiedades.

Según un análisis de Mobilegamer.biz basado en estimaciones de Appfigures, los ports no han logrado vender bien, a pesar de haber sido destacados en presentaciones de Apple. Cable aclarar que estos solo están disponibles en dispositivos iPhone y iPad de gama alta, lo que limita su audiencia potencial desde el principio, ya que no todos tienen el modelo celular más reciente, y si lo tienen no es la versión Pro Max.

Acá las estimaciones:

Assassin’s Creed Mirage:

– Descargado aproximadamente 123,000 veces.

– Ingresos brutos alrededor de $138,000.

– Menos de 3,000 usuarios compraron el juego completo por $49.99.

Resident Evil 4:

– Aproximadamente 7,000 usuarios han pagado por el juego.

Resident Evil Village:

– Aproximadamente 5,750 usuarios han pagado por el juego.

Death Stranding:

– Aproximadamente 10,600 usuarios han pagado por el juego.

Andrei Zubov, jefe de contenido de Appmagic, menciona que incluso las estimaciones más optimistas muestran ventas decepcionantes, sugiriendo que los juegos de consola de este tipo no se adaptan bien al juego móvil. Zubov añade que los juegos premium más exitosos en móviles suelen ser títulos indie con controles sencillos, estilos de arte únicos y adecuados para sesiones de juego cortas.

Concluyen que es probable que los jugadores con dispositivos iOS de gama alta también tengan consolas o PC de alta gama y prefieran jugar en esas plataformas. Esto sugiere que los mercados de juegos móviles y de consola seguirán separados por un tiempo.

Vía: VGC

Nota del autor: Es un poco extraño que pensarían que tendrían ventas millonarias, dado que también deberían ponerlos al mismo tiempo que en otras plataformas.