FFVII podría necesitar otro remake en el futuro, menciona Yoshinori Kitase

Final Fantasy VII es uno de los juegos más importantes para la industria de los videojuegos. Desde su lanzamiento en 1997 ha sido considerando un punto de referencia para los J-RPG. Ahora, más de 20 años después, por fin veremos un remake que tratará de revitalizar este juego y mantener vigentes su valor, al menos así lo cree el productor del título, Yoshinori Kitase.

Recientemente, Kitase, quien funge como productor de Final Fantasy VII Remake, tuvo una entrevista con GameSpot, en donde habló sobre la importancia de este juego y su deseo de continuar trabajando en la serie de Final Fantasy por mucho años más. Lo más interesante de su conversación, es que, cree que FFVII es tan importante para la industria que en el futuro tal vez sea necesario otra re-imaginación de este clásico.

“Final Fantasy VII es un juego que, si se quedara como el original, sería recordado como algo del pasado y la gente no estaría tan comprometida con él. Creo que para ser algo que siga siendo amado y seguido por las generaciones futuras, tenemos que seguir actualizándolo como lo estamos haciendo ahora. ¡Y dentro de 10 años, 20 años, puede que sea necesario volver a hacerlo! Entonces, incluso si esto es lo único que hago en el resto de mi carrera, no me decepcionaré”.