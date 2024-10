Arc System Works es uno de los estudios de Japón más aclamados de los últimos años. Sus juegos de peleas son considerados algunos de los mejores del género. De esta forma, durante Tokyo Game Show 2024, la compañía compartió nueva información sobre su amada serie de Guilty Gear.

Para comenzar, se ha confirmado que Queen Dizzy llegará como un personaje DLC a Guilty Gear Strive el próximo 31 de octubre de 2024. Ese mismo día estará disponible una gran actualización para el juego, la cual incluirá nuevos movimientos para ciertos personajes y ajustes en el equilibrio de batalla. Aunque los detalles son escasos, se espera que más información esté disponible a lo largo de este mes.

Here's your first in-game look at "Queen Dizzy" 🌼

She will be coming to GUILTY GEAR -STRIVE- on October 31st, 2024!#ARCTGS2024 #GGST #QueenDizzy pic.twitter.com/WRir6vqFOY

— Arc System Works America (@ArcSystemWorksU) September 26, 2024