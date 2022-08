Se confirma personaje trans dentro de Guilty Gear Strive

A día de hoy la comunidad LGBTQ está más que activa en los videojuegos, dado que tenemos varios personajes que tienen distintos géneros, y esto poco a poco va siendo una normativa más común. Y ahora dentro del marco de la EVO 2022, al fin se ha confirmado que un luchador transgenero se ha hecho presente en la nueva oleada para Guilty Gear Strive.

El nombre del personaje es ni más ni menos que Bridget, y mediante la tienda del videojuego ya se puede obtener de forma individual o con el pase de temporada que incluye el contenido del futuro. Justo al empezar a utilizarse, muchos se dieron cuenta de que su trasfondo contenía datos peculiares, dándose cuenta que la chica es una mujer trans.

Además, mediante una conversación en el modo arcade al tener una conversación, Bridget le pide a un personaje que cuando se dirija a ella sea como si se tratase de una mujer o niña. A eso se le suma que en las fichas de historia de la franquicia, se indica que a la chica le gusta que se le denomine “She/Her” otra pista contundente del cambio de su sexualidad.

Ante esto algunos usuarios de que al fin hayan introducido a un personaje con dichas características, pues recordemos que hace tiempo atrás se confirmó a Testament como alguien no binario.

its official!

bridget is transgender!

you cannot comprehend how hard i screamed its not intentionally vague its loud and clear and of all people to show her that its GOLDLEWIS pic.twitter.com/7kIAOArToH

— moeblob (apoc) (@Marcanthony737) August 8, 2022