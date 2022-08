Jugador de EVO menciona que “Overwatch es basura”

La celebración de EVO 2022 fue todo un acontecimiento el fin de semana pasado, dado que muchos usuarios se reunieron para demostrar su rendimiento en distintos videojuegos de pelea y uno de ellos fue Guilty Gear Strive. Título en el que usuario conocido como UMISHO se coronó como el campeón de este año, eso gracias a una jugada espectacular que dio en vivo.

De hecho el jugador está en nuevo terreno respecto a juegos competitivos de pelea, dado que anteriormente se dedicó de lleno a Overwatch, aproximadamente cuatro años hasta que lo dejó. Tras esto quiso sumarse al mundo de Guilty Gear, preparándose por un buen tiempo hasta que logró clasificar en este torneo y de paso se llevó la victoria estelar.

Incluso en una sesión de preguntas mencionó que consideraba a Overwatch basura, pues menciona que el juego lo trató de lo peor una vez ganó la competencia Contenders y entró a la liga oficial del shooter de Blizzard. Vale la pena mencionar, que el usuario aclaró que no es un juego para todos, y que definitivamente no era su fuerte a pesar de pasar tantos años jugando.

Aquí su comentario:

¡Overwatch es basura! ¡Ese juego es terrible! En realidad no es tan terrible, pero realmente no es para mí. Me dio un latigazo cuando entré por primera vez en el FGC, la verdad.