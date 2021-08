Fans trabajan en remasterización de Half-Life 2

Pese a que por el momento Half-Life 3 sigue siendo un sueño, los fans de la serie se han dado a la tarea de darle nueva vida a esta franquicia. De esta forma, no hace mucho se anunció Half-Life 2: Remastered Collection, un mod que remasteriza prácticamente todos los elementos del segundo título y sus expansiones. Lo mejor de todo, es que este proyecto cuenta con la bendición de Valve.

Half-Life 2: Remastered Collection es una versión mejorada de Half-Life 2: Update, un mod bastante popular del juego, el cual cuenta con el mismo equipo de desarrollo. Este proyecto incluso ya tiene un registro en el sitio de SteamDB, lo que significa que este mod fue aprobado y eventualmente llegará a esta tienda digital, algo que fue corroborado por el periodista Tyler McVicker.

I have been able to confirm this projects legitimacy, being made by the former Half-Life 2: Update team.

Report incoming. pic.twitter.com/W0r9cnKhie

