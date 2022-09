Fans están enojados con los Games With Gold de octubre

Hace poco se dio a conocer cuáles son los juegos que llegarán en octubre para Games With Gold, mismos que no está de más comentar son solo dos en esta ocasión, Windbound y Bomber Crew Deluxe Edition. Algo que no le gustó para nada a los fanáticos de la marca, pues con cada mes se nota el falto empeño por dar experiencias de gran calidad a sus suscriptores.

A este enojo se le sumó lo inevitable, pues hace un par de meses se comentó que a partir de octubre ya no estarían regalando juegos de índole retro, mismos que provienen de Xbox 360 y Xbox Clásico. Sin embargo, muchos pensaron que este sacrificio fue para compensar con juegos de nombre más grande, algo que evidentemente no pasó y las redes se incendiaron.

Aquí algunos comentarios:

Another month of trash 🗑️ — Rick Coleman (@DaRula6) September 29, 2022

¿Es esta una broma?

I believe it's time to close the gold games, just look at the terrible catalog offered over the last few months. make it available online for free, or just reduce the value of the gold subscription and leave the games only on gamepass. — luiz felipe moretti (@ghostmorettip2) September 29, 2022

Creo que es hora de cerrar los juegos de oro, solo mira el pésimo catálogo ofrecido en los últimos meses. Haz que esté disponible en línea de forma gratuita, o simplemente reduce el valor de la suscripción dorada y deja los juegos solo en game pass.

Lmao. Games with Gold is actually dying. Nothing replaced the 360 games at all. — Crusader, Lord of the Realm (@Crusader3456) September 29, 2022

Lmao. Games with Gold en realidad está muriendo. Nada reemplaza a los juegos 360 en absoluto.

They should just get rid of games with gold and just stick to gamepass. Maybe get rid of the online paywall for games too — Xbox Juan (@XboxJuan4K) September 29, 2022

Deberían deshacerse de los juegos con gold y ceñirse al game pass. Tal vez también deshacerse del muro de pago en línea para juegos.

🙏🙏 End the Gold subscription and give us free multiplayer. — Agent47 (@ICA_Agent_47) September 29, 2022

Terminen la suscripción Gold y darnos multijugador gratis.

Por ahora, Microsoft no se ha dado a conocer respecto a las quejas.

Vía: Twitter