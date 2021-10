Desde que Fall Guys se retrasó indefinidamente en Xbox y Nintendo Switch en abril de este año, no hemos tenido nada de información al respecto. Bueno, pues gracias a una nueva filtración, sabemos que este título llegaría a consolas de Microsoft dentro de poco y, aparentemente, lo haría en una colaboración con Halo.

De acuerdo con la cuenta de Fall Guys Leaks en Twitter, el battle royale prepara una colaboración con Halo para cuando finalmente llegue a Xbox. Específicamente, menciona que habrá tres trajes: uno del Master Chief, otro del Chieftain y de Grunt.

Halo will be coming to Fall Guys!

costume_event_falcon_01: Master Chief

costume_event_falcon_02: Chieftain

costume_event_falcon_03: Grunt

This will probably be with the Xbox release.

— 🌴 Pancake – Fall Guys Leaks 🌴 (@FgPancake) October 9, 2021