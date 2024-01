Estos son los juegos más vendidos de 2023

Durante el 2023 se han puesto a la venta grandes títulos, algunos de calibre AAA hasta otros más modestos desarrollados por compañías independientes, y lo mejor, es que aunque vengan de estudios diversos, la gente los apoya debido a las ideas que le aportan a la industria. Con eso en mente, han salido las listas que acumulan las ventas, con los 20 que más generaron dólares a lo largo de los pasados 12 meses, y hay grandes nombres que encabezan lo que realmente se trato de un año destacado para el negocio.

El usuario conocido como Mat Piscatella, quien comparte noticias en torno a los números de videojuegos, es quien nos ha dado conocer la lista que es encabezada ni más ni menos que por Hogwarts Legacy, el cual merecía más reconocimiento y no fue nominado a absolutamente ningún premio en el año. En segundo y tercer lugar tenemos productos que ya son el pan de cada día, pues los ocupan Call of Duty: Modern Warfare III y Madden NFL 24, títulos que son consumidos en masa, no importa la edad.

Aquí la puedes checar:

2023 Year Top 20 Best-Selling Premium Games – U.S. (Dollar Sales, Physical and Digital from DLP members, Excludes add-on content) pic.twitter.com/LR6Za5YQ24 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 18, 2024

Vale la pena mencionar, que son ventas tanto físicas como digitales, por lo que vemos un catálogo bastante nutrido, y es sorprendente como Call of Duty alcanzó el lugar de plata, a pesar de haber salido a finales del año, concretamente en el mes de octubre. Por su parte, sorprende ver que juegos del año ante pasado como Elden Ring siguen dando de que hablar, pues tienen un sólido puesto 18, y también dio a entender que el último juego de FromSoftware, Armored Core VI, no logró un éxito tan grande.

El año que viene será interesante también, pues juegos importantes como Princess Peach Showtime o Final Fantasy VII Rebirth están a la vuelta de la esquina, tampoco podemos olvidar a Persona 3 Reload, pues la franquicia está ansiosa por probar las aventuras anteriores a la quinta entrega de la franquicia.

Vía: Twitter

Nota del editor: Me da miedo lo tanto que vende Call of Duty, y me hace pensar que los que jugamos Marios y Zeldas somos un nicho super específico, pues a pesar de tener ventas aceptables, ni de chiste le llegan a los talones a las masas. Al menos, este año un producto como Hogwarts Legacy finalmente dejó debajo al shooter.