Estos son los estrenos de HBO Max para abril 2023

En general, HBO Max prioriza la calidad de contenido sobre la cantidad, aunque a principios de año lanzaron The Last of Us, posiblemente la serie del año, no han estado lanzando constantemente nuevas películas y series. Aunque el catálogo de HBO Max es impresionante y posiblemente tenga las mejores series de la historia, no lo hacen a expensas de lanzar constantemente novedades. Para el mes de abril, HBO Max tiene algunas novedades interesantes que se avecinan y que prometen ser emocionantes.

Durante este mes, hay varias series que se estrenarán en la plataforma, con diferentes géneros que van desde la comedia al drama, todas ellas con una apariencia muy atractiva.

Dave – 2ª temporada – 7 de abril

Bring Back Alice – Primera temporada – 14 de abril

Barry – Cuarta temporada – 17 de abril

Love & Death – Primera temporada – 27 de abril

Pollos sin cabeza – Primera temporada – 28 de abril

En esta ocasión, además de series producidas en Estados Unidos, también habrá series de producción española y polaca en el catálogo. Además, se presentará el regreso de algunas series antiguas que ya han demostrado tener un éxito considerable en el pasado.

Dave: Es una serie de comedia que ha sido nominada a numerosos premios, que sigue la historia de un hombre de treinta años que enfrenta su primera crisis de la mediana edad. Ante esto, decide que su verdadero destino es convertirse en rapero y lucha para hacer realidad su sueño. La serie es ligera y se puede ver fácilmente en poco tiempo, ya que tiene episodios de 30 minutos de duración que están llenos de acontecimientos.

Bring Back Alice: Se trata de una serie producida en Polonia que resulta incómoda de ver. Cuando dos adolescentes desaparecen misteriosamente, todo el mundo teme lo peor. Pero, después de un año, una de ellas regresa a casa. El problema es que nada será igual y le resultará imposible adaptarse a su vida anterior. La serie se adentra en el drama, y es una de esas historias tristes que dejan una sensación incómoda después de verla.

Barry: Bill Hader ganó el premio Emmy al mejor actor por su papel en esta serie. Se trata de una comedia extremadamente divertida en la que un asesino a sueldo viaja a Los Ángeles para cumplir una misión. Sin embargo, una vez allí, descubre que su verdadero sueño es ser actor. El nuevo Barry tendrá que luchar contra su antigua identidad y decidir si perseguir su sueño vale la pena o dejarlo ir. Es considerada una de las mejores comedias actuales.

Probablemente, la novedad más anticipada de abril es Love & Death. Esta serie cuenta con una premisa fascinante, así como actores que están a la altura de las mejores producciones. Elizabeth Olsen y Jesse Plemons lideran el elenco, que explora dos familias aparentemente perfectas: los Montgomery y los Gore. Asisten a la iglesia y son ejemplares en todos los aspectos, pero cuando se descubre una infidelidad, uno de los personajes decide solucionar todos los problemas con un hacha.

Es evidente que HBO ha puesto mucho empeño en esta serie, y ya se ha convertido en una de las más atractivas de su catálogo. Es muy probable que pronto aparezca en los rankings como una de las mejores series de asesinos de HBO.

Pollos sin cabeza: A finales de este mes, se estrenará una miniserie española en HBO, que cuenta la historia de Alberto “Beto” Martín Ruiz, un exjugador de fútbol profesional que decide convertirse en representante y crear su propia agencia. A medida que trata de equilibrar su vida personal y profesional, los problemas surgen cuando su novia lo deja y su mejor jugador lo abandona, lo que le crea caos en su trabajo.

