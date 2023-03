Muere Mike Berlyn, creador de Bubsy a los 73 años

Según Twitter, Mike Berlyn de Infocom y Accolade falleció a principios de esta semana a la edad de 73 años. Berlyn es conocido por ser el creador de la serie Bubsy y por su trabajo como diseñador y escritor de videojuegos. Ingresó en la industria de los videojuegos en 1981 con Oo-Topos y trabajó en varios estudios a lo largo de los años, tanto desaparecidos (como Sentient Software y 989 Studios) como actualmente activos (EA, Activision) en títulos como Zork y Altered Destiny.

Aunque se le atribuye la creación de la serie de plataformas Bubsy, Berlyn solo trabajó en dos juegos de esta propiedad intelectual. Fue el diseñador del juego original de 1993 y diseñador y productor de Bubsy 3D de 1996. Además de sus logros en diseño y programación, Berlyn también tuvo una breve carrera como novelista. Publicó The Integrated Man y Crystal Phoenix a principios de la década de 1980, y su último libro fue The Eternal Enemy de 1990.

Berlyn también ayudó a cofundar dos estudios. Brainwave Creations fue fundado a mediados de la década de 1980 y creó Tass Times in Tone Town, que hizo junto con Rebecca Heineman de Interplay y Muffy McClung Berlyn (su esposa). En 1992, él y el ingeniero de software Marc Blank fundaron Blank, Berlyn & Co. El desarrollador finalmente se renombró como Bend Studio, que es conocido por la serie de Syphon Filter de PlayStation y, más recientemente, Days Gone.

Shattered to hear that game designer, programmer and writer Mike Berlyn has passed away. Suspended, Cutthroats, Infidel (Infocom) as well as games like Bubsy, and Busy 3D. Oo-topos, Tass Times in Tonetown, and many more games. RIP. pic.twitter.com/vAIJlQPe4D

