Ésto todo lo que se presentó en el ID@Xbox Showcase

El día de hoy se llevó a cabo el ID@Xbox Showcase, evento que se enfocó principalmente en revelar algunos de los títulos independientes que llegarán a las consolas de Xbox, PC y Game Pass en un futuro. Si bien la presentación dejó mucho que desear, las revelaciones fueron muy interesantes.

No solo Tunic, el indie inspirado en The Legend of Zelda, ya está disponible en Game Pass, sino que en esta presentación se reveló Immortality, el nuevo juego de Sam Barlow, creador de Her Story. De igual forma, vimos un nuevo vistazo a Chinatown Detective Agency, un juego point and click con un estilo pixel art de primer nivel.

De esta forma, a continuación puedes checar todos los juegos que estuvieron presentes durante el ID@Xbox Showcase, unos nuevos, otros no tanto, y algunos llegarán a Xbox Game Pass:

–Beacon Pines (Fellow Traveller)

–Chinatown Detective Agency (Humble Games)

–Citizen Sleeper (Fellow Traveller)

–Clash: Artifacts of Chaos (Nacon)

–Crusader Kings 3 (Paradox Interactive) – llegará a Xbox Game Pass

–Cursed to Golf (Thunderful Games)

–Escape Academy (iam8bit) – llegará a Xbox Game Pass

–Flintlock The Siege of Dawn (A44) – llegará a Xbox Game Pass

–Floppy Knights (Rose City Games) – llegará a Xbox Game Pass

–Immortality (Half Mermaid) – llegará a Xbox Game Pass

–Kraken Academy!! (Fellow Traveller)

–Lost Eidolons (Ocean Drive Studios)

–Paradise Killer (Fellow Traveller) – disponibles ahora en Xbox Game Pass

–Rolling Thunder (Roblox Game Fund/Splitting Point Studios)

–Shredders (FoamPunch BV) – llegará a Xbox Game Pass

–There is No Light (HypeTrain Digital)

–Trek to Yomi (Devolver Digital) – llegará a Xbox Game Pass

–Tunic (Finji) – disponible ahora en Xbox Game Pass

–Voidtrain (HypeTrain Digital)

–Whalefall (Whitethorn Games)

–Wrestle Quest (Skybound Games/Mega Cat Studios)

Junto a esto, te recordamos que Tunic ya está disponible, y aquí puedes checar su tráiler de lanzamiento. De igual forma, aquí te decimos si Xbox All Access vale o no la pena.

Nota del Editor:

Aunque claramente la presentación en vivo fue una decepción, llena de momentos aburridos, algunos de los juegos que se presentaron aquí llaman mucho la atención. Mis favoritos fueron Immortality y Chinatown Detective Agency, a los cuales ya los tengo en la mira, y no puedo esperar para jugarlos.

Vía: Xbox