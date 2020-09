¡Es oficial! Tom Cruise grabará una película en el espacio en 2021

A principios de año les comentamos sobre los planes que tenía Tom Cruise de grabar una película en el espacio con la ayuda de organizaciones como SpaceX y la NASA. Bueno, esto ya es una realidad, y el próximo año el reconocido actor se embarcará en una aventura que podría cambiar a la industria del cine para siempre.

De acuerdo con Space Shuttle Almanac, medio enfocado en noticias relacionadas con el espacio exterior, será el próximo mes de octubre de 2021 cuando Cruise, en compañía del director Doug Liman y Michael Lopez-Alegria, quien tiene dos récords de caminatas espaciales de la NASA, comenzarán este proyecto a bordo de la Estación Espacial Axiom en una misión turística.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020