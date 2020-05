¡Es oficial, Taika Waititi estará a cargo de una nueva película de Star Wars!

Los festejos por el Día de Star Wars continúan, y recientemente, uno de los mayores rumores en esta galaxia muy, muy lejana, por fin se ha vuelto realidad. Taika Waititi, el galardonado director, quien recordarás por su trabajo en Thor: Ragnarok y Jojo Rabbit, dirigirá y co-guionizará una nueva película de Star Wars, con Krysty Wilson-Cairns como la otra mitad en este proyecto.

Waititi no es extraño al mundo de Star Wars, debido a que participó como director en el último episodio de la primera temporada de The Mandalorian, serie de Disney+. De igual forma, se ha confirmado que ya se está trabajando en un nuevo show para esta plataforma de streaming, la cual estará a cargo de Lesly Headland, conocida por su trabajo en Russian Doll.

Incoming news from a galaxy far, far away….

Academy Award winner @TaikaWaititi to direct and co-write a new Star Wars feature film for theatrical release; Academy Award nominee Krysty Wilson-Cairns (@WeWriteAtDawn) to co-write screenplay with Waititi: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/Yrt0LQbi7B

— Star Wars (@starwars) May 4, 2020